"В октябре свое здоровье на курорте поправили свыше 16 тысяч человек", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, этот показатель превысил средний турпоток октября в предыдущие пять лет более чем на 60% и является рекордным показателем за эти годы.

"В октябре курорт работал почти при максимальной загрузке. Эта цифра показывает только отдыхающих в санаторно-курортных учреждениях. Если взять вместе с частным сектором, она увеличится вдвое, а если считать с туристами выходного дня, то и втрое", — приводятся в сообщении слова главы города Евгения Бакулина.