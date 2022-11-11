Сообщается, что 24 туркомпании Тульской области участвовали в информационном туре во Владимирской области. Они посетили Владимир, Муром и Гусь-Хрустальный.

Участники тульской делегации представили туристический потенциал региона. Были презентованы музей-заповедник "Ясная поляна", туристические объекты Венева, глэмпинг "Зеленая тропа", отель "Шерер" и сообщество гидов "Тула. Легенды и факты".

Специалисты отрасли обменялись опытом и обсудили совместные проекты.

Также подписано соглашение о сотрудничестве между АНО "Туристский информационный центр Владимирской области" и региональным фондом "Агентство развития туризма Тульской области".

"Тула стала частью Большого Золотого кольца и это, несомненно, стало дополнительным стимулом к развитию межрегиональных связей", — цитирует пресс-служба председателя регионального комитета по развитию туризма Ларисы Соломатиной.

По ее словам, губернатор Тульской области Алексей Дюмин определяет одной из ключевых задач в сфере туризма системную работу по формированию новых и современных турпродуктов, отвечающих разнообразным запросам гостей региона.

"Итогом ответного визита во Владимирскую область стала готовность туриндустрии обоих регионов к сотрудничеству и новым перекрестным продуктам", — добавила Соломатина.