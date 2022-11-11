Для работы использовали вёсельную лодку и специальное оборудование, а прибрежную территорию убрали вручную по всему периметру пруда.

"Специалисты собрали 14 мешков наплавных отходов, которые были направлены на утилизацию", — говорится в сообщении.

В ближайшее время в городе также очистят канал Грибоедова от Мойки до Гороховой улицы, реку Монастырку, Обводный канал от Невы до улицы Константина Заслонова, Мойку — от реки Фонтанки до Гороховой улицы, а также Зимнюю канавку на всем протяжении.

В 2022 году в адресную программу по очистке петербургских акваторий попали рекордные 338 объектов. Уборка продлится до 15 ноября.