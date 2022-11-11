Так, пассажиропоток на внутренних воздушных линиях вырос за октябрь текущего года на 14% относительно аналогичного месяца 2021 года — до 578 тыс. 758 человек.

Отмечается, что наилучшую динамику относительно октября 2019 года на внутрироссийских авиалиниях продемонстрировали такие направления, как Сочи (+598,0%), Горно-Алтайск (+486,7%), Уфа (+230,3%), Минеральные Воды (+199,5%), Новокузнецк (+189,2%), Братск (+181,7%) и Казань (+172,1%).

Всего за январь-октябрь 2022 года аэропорт обслужил 29 тыс. 91 самолетовылет, грузопоток составил 26 тыс. 115 тонн.

Ранее сообщалось, что по итогам 2022 года "Толмачево" планирует обслужить 6,924 млн пассажиров, что на 2,4% превысит показатель прошлого года.

"Толмачево" — один из крупнейших по пассажиропотоку аэропортов в РФ. В 2021 году аэропорт обслужил 6,761 млн пассажиров, что на 0,2% больше, чем в докризисном 2019 году (6,747 млн человек). Новосибирский аэропорт располагает двумя взлетно-посадочными полосами и двумя терминалами: внутренним (терминал А) и международным (терминал Б).