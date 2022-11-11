"Мы расширяем полетную программу в Таиланд благодаря турам на блоках прямых рейсов авиакомпании AZUR air. Стоимость туров с вылетом из Москвы начинается от 69,2 тыс. рублей с человека при двухместном размещении в отеле 4*. Улететь можно на 7-21 ночь из Москвы, из регионов – на 10-12 ночей", — рассказали в пресс-службе туроператора.

Как отметили в FUN&SUN, полетная программа на Пхукет продлится с 21 ноября по 31 марта 2023 года. Вылеты запланированы по понедельникам, средам и субботам из Москвы, а из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Иркутска, Красноярска, Перми, Казани и Уфы – раз в 11-12 дней.

Полетная программа в Паттайю запланирована с 22 ноября по 31 марта. Вылеты будут осуществляться по вторникам и пятницам из Москвы, а Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Иркутска, Красноярска, Казани, Тюмени и Омска – раз в 11-12 дней.

"Сейчас доступны туры с вылетом до 20 апреля и, возможно, программа будет продлена на майские праздники и далее на лето 2023 года", — пояснили в компании.

Таиланд с 1 октября отменил все ограничения на въезд туристов. До пандемии эта страна была одним из самых популярных направлений отдыха россиян. В 2019 году там побывало почти 1,5 млн российских туристов.