Внутренний пассажиропоток за 10 месяцев составил 1,761 млн пассажиров, на международных направлениях обслужено 37 тыс. человек.

В октябре аэропорт обслужил 182 тыс. пассажиров на внутренних линиях, что на 13% больше по сравнению с таким же месяцем 2021 года. Самыми популярными направлениями стали Москва, Новосибирск, Южно-Сахалинск и Хабаровск.

В октябре впервые в истории аэропорта стали выполняться регулярные прямые рейсы в столицу Лаоса — Вьентьян.

Ранее сообщалось, что аэропорт Владивостока в 2021 году обслужил 1,815 млн пассажиров, что на 40% больше, чем в 2020 году, и на 41% меньше, чем в допандемийном 2019 году.