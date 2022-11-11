Сегодня в 16:46 ФПК в ноябре-декабре вводит дополнительные поезда на ОЖД

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 11 НОЯБРЯ. ИНТЕРФАКС — Северо-Западный филиал "Федеральной пассажирской компании" (АО "ФПК", дочернее общество ОАО "РЖД") в ноябре-декабре назначает дополнительные поезда в сообщении Петербург-Москва, сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги (филиал РЖД).

Вводятся следующие поезда по направлению Петербург-Москва: N233 — 12, 14, 15, 29 ноября, 10, 13, 24 и 27 декабря, N287 — 20 и 27 ноября, 4, 11, 18 и 25 декабря, N255 — 20 ноября, 4 и 18 декабря, N217 — 13 ноября, N279 — 21 и 28 ноября. На маршруте Москва-Петербург дополнительные поезда назначены на следующие дни: N234 — 13, 18, 24 и 27 ноября, 2, 8, 11, 16, 22 и 25 декабря, N288 — 19 и 26 ноября, 3, 10, 17 и 24 декабря, N128 — 12 ноября, N56 — 18 и 25 ноября, 2 и 9 декабря, N156 — 16 и 23 декабря.

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