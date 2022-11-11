"Мы получили извещение от туроператора Coral Travel, что действующая чартерная программа полетов Turkish Airlines в Анталью продлевается на зимний период. Авиарейсы запланированы с 22 ноября до марта 2023 года два раза в неделю, по вторникам и пятницам", — сказал Кожахметов, добавив, что продажа билетов уже началась.

По его словам, программа зимних чартеров в Турцию предлагается для жителей Калининградской области впервые. Ожидается, что она будет пользоваться спросом у желающих отдохнуть за рубежом.

"О популярности Антальи говорит и тот факт, что действующая чартерная программа оказалась очень востребованной. Это рейсы пять раз в неделю на самолетах Boeing 737-800 вместимостью 189 кресел. Конечно, зимой там несколько иная погода, но качественный сервис и бассейны с подогретой водой обязательно найдут своего клиента. Тем более, что другие направления отдыха более дорогие и пролегают через Москву", — отметил руководитель турфирмы.

Ранее сообщалось, что чартерная программа турецкой авиакомпании, начатая 30 апреля, была рассчитана до 30 октября. Однако, высокий спрос на отдых в Антальи стал основной причиной продления сообщения между Калининградском и Турцией до 20 ноября.

Полеты в Анталью привлекательны и тем, что Turkish Airlines выполняет полеты напрямую через страны Западной Европы, а не вокруг Польши и стран Прибалтики над нейтральными водами Балтийского моря.