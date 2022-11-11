День рождения Калашникова был 10 ноября, в этом году конструктору могло бы исполниться 103 года. Ежегодно в ноябре Мемориальный музей Калашникова в Курье проводит встречи с земляками конструктора.

Помимо посещения постоянной экспозиции музея, для жителей села и гостей из Рубцовского района в музее провели встречу "Сын земли курьинской". Юные посетители смогли почувствовать себя в роли конструктора в ходе интерактивной программы "Конструкторское бюро XXI века".

Гости музея познакомились также с временной выставкой "Курья — Ижевск: сохраняя память о Михаиле Калашникове". На ней впервые представили подаренные музею родными и близкими личные вещи знаменитого конструктора.

Таких подарков набралось несколько десятков, и все они отражают разные стороны жизни Калашникова и многогранность его личности: от музыкальных предпочтений до увлечения автомобилями, отмечается в сообщении.

На выставке, в частности, были представлены официальное согласие изобретателя о даровании его имени Ижевскому машиностроительному заводу, самодельное устройство для приготовления пищи на костре, простая домашняя одежда, подарок наследного принца Иордании Мухаммада — настенное панно "Тайная вечеря", кассеты и CD-диски народных артистов и ансамблей, водительские права.

В этом году пополнением коллекции подарков музею стала икона архистратига Михаила, переданная от духовного наставника Калашникова — благочинного Михайловского благочиния Западного викариатства, настоятеля храма Архистратига Михаила в районе Тропарево города Москвы протоиерея Георгия Студенова.