Так, "Петровский фестиваль огня" поборется за звание лучшего туристического события в гибридном формате.

В номинации "Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал" представлены два фестиваля, включая "Санкт-Петербург — столица водного туризма. Петровская акватория". Лучшим туристическим событием исторической направленности может стать "Императорский полдень" — музыкальное представление во дворах Капеллы.

Кроме того, Петербург представлен в номинациях "Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства", "Лучший проект по популяризации событийного туризма", "Лучший региональный календарь туристических событий" и "Лучший региональный ТИЦ".

Всего в финале премии Russian Event Awards участвуют 314 проектов из 55 регионов России. Итоги будут подведены 17-19 ноября в Нижнем Новгороде.