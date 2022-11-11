"Китай сократит период карантина COVID-19 для прибывающих путешественников с 10 до 8 дней: иностранные путешественники будут проходить пять дней централизованного карантина плюс три дня домашней изоляции, по сравнению с нынешним правилом семь дней централизованной изоляции плюс три дня дома. Сроки карантина для близких зараженных также сокращены с 10 до 8 дней, а случайно контактировавшие не будут отслеживаться", — пишет издание.

Как отмечает газета, после завершения карантина прибывающие не должны снова подвергаться изоляции. Для въезда путешественникам понадобится только один, а не два отрицательных результата ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 48 часов до посадки на рейс в Китай.

Кроме того, как сообщает China Daily, Китай скорректировал зоны риска заражения COVID-19, теперь их будет не три, а две – высокая и низкая. Это изменение направлено на минимизацию количества людей, сталкивающихся с ограничениями на поездки.

Не уточняется, когда именно мера вступит в силу, и будет ли она одинаково распространяться как на иностранцев, так и на граждан Китая.

Смягчение мер происходит на фоне роста заболеваемости в Китае. В пятницу в стране выявили более 10 тыс. случаев заражения коронавирусом и во многих городах ужесточили COVID-ограничения.

Китай придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Это означает, что с целью ограничения распространения вируса применяются такие меры, как локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными гражданами.