"Пока катание будет открыто на верхней трассе Гарабаши — Мир, где уже есть хороший снежный покров", — сказал собеседник агентства.

Остальные горнолыжные трассы планируется открыть в декабре. Тогда же состоится торжественное открытие зимнего сезона.

Горнолыжный курорт располагается на южных склонах горы Эльбрус на территории природного парка "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии. Он насчитывает около 17 км трасс различной сложности и сеть подъемников.

Как сообщалось, турпоток в Кабардино-Балкарию по итогам 9 мес. 2022 года вырос на 16,2% в сравнении с прошлогодними показателями, до 980 тыс. человек. К 2025 году регион планирует принимать до 2 млн туристов.