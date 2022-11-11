"Мы считаем, что эксперимент необходимо продолжить. У нас нет проблем с его администрированием, а собираемость превышает уровень 99%. У нас большая просьба к федеральным коллегам обеспечить бесшовность перехода, а для этого продлить срок действия законодательной базы для применения курортного сбора", — отметил председатель комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму Владимир Семенов.

По словам депутата, в отличие от Ставропольского края и Краснодара, в Алтайском крае кратно меньше операторов курортного сбора.

Согласно данным АКЗС, по итогам совещания Владимир Семенов поручил подготовить обращение от лица депутатов профильного комитета АКЗС к коллегам из Государственной Думы, направленное на интенсификацию работы по принятию закона о продлении сроков действия курортного сбора.

Ранее сообщалось, город-курорт Алтайского края Белокуриха с момента старта эксперимента получил от отдыхающих 154,8 млн рублей курортного сбора. Средства от реализации курортного сбора направлены на развитие инфраструктуры города. Курортный сбор составляет 50 рублей.

Также сообщалось, что в 2022 году прогнозируемый объем поступлений составит порядка 50 млн рублей. При этом в текущем году для благоустройства общественных зон города за счет средств курортного сбора заключены контракты на сумму свыше 50 млн рублей.

Закон "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае" был принят в июле 2017 года. С 1 января 2018 года он вступил в силу в трех регионах. Действие федерального закона о курортном сборе должно завершиться 31 декабря 2022 года.