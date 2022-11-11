"В ходе встречи обсуждались перспективы работы единой информационной системы электронной путевки, оказания государственных услуг в сфере туризма, будущее реализации мероприятий национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" и другие актуальные отраслевые вопросы, включая перспективы разрабатываемого закона о туристической деятельности", — говорится в сообщении.

Как сообщил на встрече замминистра, в связи с принятием новых полномочий в сфере туризма министерство работает над реализацией правительственной программы поддержки туроператоров, связанной с возмещением затрат по вывозу туристов из-за рубежа после закрытия рядом стран воздушного пространства для российских самолётов.

"В ведомстве рассчитывают провести дополнительный отбор заявок уже в этом году. С помощью федерального финансирования туроператоры смогут компенсировать расходы, связанные с оплатой чартерных рейсов, повторным приобретением билетов на регулярные рейсы, оплатой проживания туристов в отелях во время ожидания вывозного рейса", — отмечают в пресс-службе.

Вахруков также сообщил, что существенных изменений структуры мероприятий нацпроекта не планируется.

"Максимально сохраняем базовую структуру нацпроекта. Здесь какая особенность — нацпроект новый, все механизмы, которые запускались – новые и нужна оценка их результативности и востребованности. Надо посмотреть на те эффекты, которые те или иные программы оказывают на отрасль. Все ранее принятые обязательства по программам поддержки, включая льготное кредитование будут исполняться", — отметил он на встрече.

По данным пресс-службы, в совещании приняли участие исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, президент ОСИГ Алексей Волков, вице-президент Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин, врио президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский, ректор Российского Государственного университета туризма и сервиса (РГУТИС), председатель общественно-экспертного совета нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" Александр Федулин, представители РСПП, АТА, Всероссийского объединения защиты прав туристов.

"После передачи полномочий в сфере туризма Минэку у представителей бизнеса возникало много вопросов как по текущим проблемам, так и по стратегическим задачам, который ставились до сих пор. На встрече были даны исчерпывающие ответы на большую часть вопросов отрасли», — отметила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе", — цитирует пресс-служба министерства Ломидзе.

Президент РФ Владимир Путин 20 октября подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму и передаче его функций Минэкономразвития. В соответствии с распоряжением правительства ведомство должно быть ликвидировано к 15 марта. Как сообщили на прошлой неделе в министерстве, Дмитрий Вахруков будет временно курировать туристскую отрасль до назначения профильного замминистра.