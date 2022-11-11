Ранее в эфире федерального канала сообщалось, что около тысячи человек ежегодно рискуют жизнью на незаконных экскурсиях в каменоломнях Московской и Тульской областей. Отмечается, что гиды водят экскурсии в Сьяновские каменоломни, расположенные в Московской области, пренебрегая техникой безопасности, озвучиваются случаи, когда на них люди получали травмы.

Кроме того, приводятся примеры случаев проведения опасных для жизни и здоровья экскурсий в Гурьевских каменоломнях Тульской области, где часть пещер затоплена, и экскурсоводы этим пользуются, за дополнительную плату организуют опасные заплывы внутри каменоломни.

"Председатель СК России поручил доложить о ходе процессуальных проверок по изложенной в сюжете информации", — подчеркивается в сообщении.

Протяженность Гурьевских пещер в Веневском районе Тульской области составляет до 160 км. Сьяны (Сьяновские каменоломни) — подмосковная система искусственных пещер-каменоломен из группы Новленских пещер Общая протяжённость ходов (только изученных) составляет 27 км.