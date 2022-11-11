"Правительство продолжает работу по развитию туристической инфраструктуры России. На реконструкцию кронштадтского форта "Петр I" из резервного фонда кабмина выделено 1,1 млрд рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении на сайте правительства.

В сообщении отмечается, что форт "Петр I" является объектом культурного наследия федерального значения, созданным в XVIII-XIX вв., и входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. После завершения реконструкции сооружение откроется для туристов и местных жителей.

Вместе со знаменитыми кронштадтскими фортами "Император Александр I" и "Кроншлот" "Петр I" станет частью туристического кластера "Остров фортов", который создаётся по поручению президента.

"Проект предполагает строительство нового городского пространства с благоустроенной набережной, музейно-парковым комплексом, выставочным центром, социальными, научными и образовательными объектами. Все это позволит создать обширную культурную программу для жителей и гостей города", — уточняется в сообщении.

Весной 2022 года губернатор Александр Беглов сообщал, что на развитие и модернизацию Кронштадта, входящего в состав Санкт-Петербурга, будет потрачено 80 млрд рублей. Бюджет Петербурга, уточнил Беглов в Законодательном собрании, профинансирует шесть проектов модернизации улично-дорожной сети Кронштадта, федеральный центр — создание новой развязки с Кольцевой автодорогой в районе Комплекса защитных сооружений.