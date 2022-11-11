Стоповер-программа разработана для туристов, которые при перелете из Москвы в Тюмень и Горно-Алтайск смогут остановиться в Салехарде, чтоб погостить в чуме и покататься на оленьей упряжке.

"Сегодня в рамках этой программы прибыли первые шесть туристов. Пять из них полетят затем в Горно-Алтайск, один — в Тюмень. Мы им в качестве подарка организовали полное экскурсионное обслуживание. Они попробуют местную кухню, увидят достопримечательности", — рассказал Хафизов.

По его словам, при покупке билета из Москвы в Тюмень или Горно-Алтайск турист на сутки останавливается в Салехарде, в стоимость билета включены проживание в четырехзвездочной гостинице и трансфер из аэропорта и обратно.

В Салехарде турист может или самостоятельно провести время, или воспользоваться услугами турфирм, заказав себе экскурсии. В частности, предлагается посетить музей имени И.С.Шемановского, чтобы увидеть уникального мамонтенка Любу, съездить в гастрономический тур, попробовав оленину и строганину, прожить один день в стойбище оленеводов, покататься на оленьей упряжке, примерить национальную одежду.

Авиарейсы выполняются по пятницам. Проект запущен региональными властями совместно с авиакомпанией "Ямал".

"Такая стоповер-программа является первой в России", — отметил Хафизов.

В настоящее время продано около половины билетов из запланированного количества до конца года.

Ранее сообщалось, что стоимость билета в зависимости от маршрута составляет от 7 до 9 тыс. рублей.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов заявлял, что если пилотный проект будет пользоваться спросом, его запустят и на других направлениях.

Салехард — единственный в мире город, расположенный на широте Полярного круга, старейший город Ямала, столица региона.