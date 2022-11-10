"Для знакомства жителей нашей республики с культурой и традициями КНР планируем в 2023 году провести в столице яркий национальный китайский праздник драконьих лодок. В Китае этот день считается началом лета. В июне также отмечается татарский праздник — День окончания весенних полевых работ. У нас получится такой китайский Сабантуй", — сказал вице-премьер Татарстана-министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко на встрече с Генеральным консулом КНР в Казани Сян Бо.

Коробченко отметил, что в Татарстане есть условия и опыт проведения соревнований на лодках-драконах, в том числе среди корпоративных команд.

Ожидается, что в рамках праздника устроят зрелищные гонки на лодках "Дракон", мероприятие дополнят китайские музыка, кухня и сувениры.

Праздник драконьих лодок — один из главных праздников Китая. Ему более 2000 лет, и он входит в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Празднуется в пятый день пятого месяца лунного календаря, поэтому известен как праздник двойной пятерки.