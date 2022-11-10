"Новая туристская география Санкт-Петербурга предполагает устойчивое развитие туризма в нашем городе, а также возможность создания новых комбинированных маршрутов на Северо-Западе в целом. У нас много разных турпродуктов. Вместе с коллегами из соседних регионов мы планируем сделать их комплексными. Например, чтобы турист мог спланировать поездку не на один день, а провести несколько дней на экологических маршрутах, а также иметь возможность совмещать культурно-познавательный туризм с отдыхом на природе. Наша задача — предоставить туристам возможность собирать разнообразные "конструкторы" путешествий в соответствии со своими индивидуальными запросами", — сказал Корнеев.

По его словам, у путешественников есть множество причин возвращаться в Петербург, приезжать в город по разным поводам и разными составами. Например, на длительный срок с детьми, а на выходные — с друзьями.

"Для посещения Петербурга есть самые разные поводы, в нашем городе развиваются программы всесезонных путешествий. У гостей всегда должны быть причины приехать в Петербург и на Северо-Запад круглый год", — сказал глава комитета.

Он отметил, что в Петербурге остается неизменно популярным медицинский и оздоровительный туризм в Курортном районе. Также все большее число путешественников привлекают экотропы на особо охраняемых природных территориях в Петербурге и экологические маршруты на Северо-Западе, где можно увидеть разнообразные ландшафты и множество уникальных природных объектов.