По его словам, у путешественников есть множество причин возвращаться в Петербург, приезжать в город по разным поводам и разными составами. Например, на длительный срок с детьми, а на выходные — с друзьями.
"Для посещения Петербурга есть самые разные поводы, в нашем городе развиваются программы всесезонных путешествий. У гостей всегда должны быть причины приехать в Петербург и на Северо-Запад круглый год", — сказал глава комитета.
Он отметил, что в Петербурге остается неизменно популярным медицинский и оздоровительный туризм в Курортном районе. Также все большее число путешественников привлекают экотропы на особо охраняемых природных территориях в Петербурге и экологические маршруты на Северо-Западе, где можно увидеть разнообразные ландшафты и множество уникальных природных объектов.