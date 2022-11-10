"Басманным районным судом города Москвы 10 ноября удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Мирзоева Ихтияра Илдыр оглы до 5 января 2023 года", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

В удовлетворении ходатайств обвиняемого и стороны защиты об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста или иной меры, не связанной с заключением под стражу — отказано.

По данным Следственного комитета РФ (СКР), Мирзоев, является собственником помещения, где располагается ночной клуб "Полигон".

Ему предъявлено обвинение в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель людей (ч. 3 ст. 219 УК РФ). По данному обвинению депутату грозит максимальное наказание до 7 лет колонии.

Пожар в кафе "Полигон" произошел в ночь на 5 ноября. Погибли 13 человек.

СКР возбудил уголовные дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц) и ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность), которые переданы в Главное следственное управление ведомства.

По данным МЧС, основная версия ЧП — "неправомерное применение пиротехники, то есть избыточная самооборона в бытовом конфликте". "Один из участников мог использовать для этого сигнальный пистолет или ракетницу. Это могло спровоцировать пожар", — сообщили ранее "Интерфаксу" в штабе на месте ЧС.

По делу уже арестованы двое подозреваемых: директор компании ООО "Империя", организовавшая работу кафе, а также 23-летний мужчина, который подозревается в использовании файера в заведении.

7 ноября "Единая Россия" приостановила членство Мирзоева в партии.