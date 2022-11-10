«Сейчас 12 регионов являются якорными донорами туристов, то есть откуда направляются туристы в поездки. И эти же 12 регионов являются стороной, принимающей путешественников. На эти 12 регионов приходится 60% общего турпотока по стране. Задача мастер-плана как раз и состоит в том, чтобы определить новые точки роста, переформатировать интерес так, чтобы граждане страны знали о возможностях путешествий, о новых направлениях, чтобы в этих направлениях развивалась дополнительная инфраструктура для роста турпотока. Чтобы регионов, которые принимают большое число путешественников, стало, как минимум, в два раза больше», — рассказала она на презентации форсайта по разработке туристического мастер-плана России в Петербурге.

В свою очередь, руководитель проектного офиса ООО «ПроГород» Ксения Титова добавила, что итогом работы над мастер-планом станет согласованный документ и детальная пошаговая дорожная карта, которая позволит внедрить мастер-план по всей территории России.

Туристический мастер-план России является частью стратегии развития туризма до 3035 года. Он должен быть разработан и представлен в правительство до конца 2022 года.