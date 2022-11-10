«Если говорить про перспективность роста внутреннего туризма, то мы видим, что 64 млн человек – это платежеспособные граждане нашей страны, которые в настоящее время не совершают поездок. Это видно по всем большим данным. Это тот самый люфт, потенциал, чтобы раскрыть возможности для разных ценовых сегментов, нивелируя все проблемы, которые останавливают наших граждан от туристических поездок», — рассказала она на презентации форсайта по разработке туристического мастер-плана России в Петербурге.

Как отметила Лысенкова, 33% респондентов не путешествуют из-за финансовых ограничений, поэтому нужно создавать больше интересных и доступных туристических путешествий. «21% ссылается на отсутствие свободного времени. Для нас это повод создавать новые маршруты и уникальные предложения на короткие туристические поездки, доступные в регионе проживания, в соседнем регионе, на расстоянии одного бака бензина», — сказала она.

По словам замглавы ведомства, почти 10% сетуют на отсутствие необходимой инфраструктуры для путешествий семей с детьми. «И мы понимаем, что, например, многодетным семьям, такой адаптированной инфраструктуры и в номерном фонде, и в объектах показа не хватает. Это задача инфраструктурной части мастер-плана, чтобы это все было учтено», — добавила она.

В свою очередь, руководитель проектного офиса ООО «ПроГород» Ксения Титова сообщила, что сейчас в России 60% поездок распределено по четырем основным видам туризма: пляжный, культурно-познавательный, лечебно-оздоровительный и экотуризм.

«Запрос на пляжный отдых, отдых у воды удовлетворен сегодня только на 50%. То есть еще 50% готовы ездить на пляжи, но для этого необходимо развивать новые предложения пляжного отдыха, развивать новые морские курорты», — пояснила она.

По ее словам, такие решения прорабатываются в рамках макрорегиональных проектов – на Дальнем Востоке, в Крыму. Кроме того, наблюдается тренд не на классический однообразный отдых, а на так называемую «экономику впечатлений». Туристу важно, чтобы во время путешествия гастрономия оставалась на высоком уровне, были интерактивные развлечения, а также фотогеничные места для съемки.