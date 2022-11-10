"Этот год для Санкт-Петербурга был годом семейного туризма. К нам намного больше приезжали семьи с детьми и много школьников. С одной стороны — это вызов для индустрии гостеприимства, так как нужно перестраиваться для детской аудитории, а с другой — большая возможность для дальнейшего развития", — сказал Корнеев.

Он отметил, что комплексное развитие туристической сферы планируется в рамках мастер-плана "Из Москвы в Петербург".

"Мы уже два города развиваем с Москвой проект "Два города — миллион впечатлений". Наш туризм дополняет друг друга. Москва — крупнейший транспортный хаб. Санкт-Петербург является национальным туристским хабом на Северо-Западе. Многие приезжают в Петербург и начинают маршрут по Серебряному ожерелью. Мы вместе консолидировано предлагаем разные виды туризма и причины для путешествий", — сказал Корнеев.

Он уточнил, что в рамках мастер-плана "Из Москвы в Петербург" выстраивается дальнейшее взаимодействие между регионами.

"Российский и зарубежный турист будет приезжать в Москву, а оттуда — в Петербург, затем отправляться по маршрутам Северо-Запада. Этот бесконечный конструктор путешествий будет работать только в том случае, если мы все вместе будем понимать, где и какая гостиница нужна, где не хватает точки туристского интереса", — сказал глава комитета.

По его словам, совместно с туристами и инвесторами необходимые места для развития будут определены.

Мастер-план "Из Москвы в Петербург" в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" планируется создать к концу 2023 года. Соглашение о его разработке было подписано главами восьми регионов на Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году.

Туристический "коридор" объединяет территории Москвы, Московской, Ленинградской, Тверской, Псковской, Новгородской областей, Республики Карелия и Петербурга.