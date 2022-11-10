В министерстве напомнили, что на создание модульных гостиниц Крыму была выделена государственная субсидия в размере более 300 млн рублей.

В целом участие республики в конкурсах правительства в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" позволило Крыму получить в 2022 году гранты на 0,5 млрд рублей на 63 проекта. На эти средства, в частности, будут благоустроены 23 пляжные территории, введены в работу 12 теплых бассейнов в гостиницах и санаториях, оборудованы несколько турмаршрутов.