Согласно данным ВВСС, за 10 месяцев 2021 года "Пулково" обслужил 15,3 млн пассажиров. Таким образом, в текущем году данный показатель вырос на 1,3%

На внутренних рейсах обслужено 13,5 млн пассажиров. Самыми популярными направлениями стали Москва, Сочи, Калининград, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Уфа, Минеральные Воды, Архангельск и Самара.

На международных линиях в "Пулково" обслужено 2 млн пассажиров. Самыми востребованными направлениями с начала года стали Анталья, Стамбул, Минск, Дубай, Ташкент, Ош, Душанбе, Ереван, Хургада и Бишкек.

Ранее со ссылкой на первого заместителя главного операционного директора ВВСС Андрея Дробовича сообщалось, что пассажиропоток "Пулково" по итогам 2022 года может вырасти на 3-4% по сравнению с показателем прошлого года. При этом в 2021 году аэропорт обслужил 18,1 млн пассажиров.

"Пулково" входит в пятерку крупнейших аэропортов РФ. Базовый перевозчик — авиакомпания "Россия".