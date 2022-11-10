На внутренних рейсах обслужено 13,5 млн пассажиров. Самыми популярными направлениями стали Москва, Сочи, Калининград, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Уфа, Минеральные Воды, Архангельск и Самара.
На международных линиях в "Пулково" обслужено 2 млн пассажиров. Самыми востребованными направлениями с начала года стали Анталья, Стамбул, Минск, Дубай, Ташкент, Ош, Душанбе, Ереван, Хургада и Бишкек.
Ранее со ссылкой на первого заместителя главного операционного директора ВВСС Андрея Дробовича сообщалось, что пассажиропоток "Пулково" по итогам 2022 года может вырасти на 3-4% по сравнению с показателем прошлого года. При этом в 2021 году аэропорт обслужил 18,1 млн пассажиров.
"Пулково" входит в пятерку крупнейших аэропортов РФ. Базовый перевозчик — авиакомпания "Россия".