"Мирзоев задержан, с ним проводятся следственные действия", — сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Пожар в кафе "Полигон" произошел в ночь на 5 ноября. Погибли 13 человек.

СКР возбудил уголовные дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц) и ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), которые переданы в Главное следственное управление ведомства.

По данным МЧС, основная версия ЧП — "неправомерное применение пиротехники, то есть избыточная самооборона в бытовом конфликте". "Один из участников мог использовать для этого сигнальный пистолет или ракетницу. Это могло спровоцировать пожар", — сообщили ранее "Интерфаксу" в штабе.

Арестованы двое подозреваемых: директор компании ООО "Империя", организовавшая работу кафе, а также 23-летний мужчина, который подозревается в использовании файера в заведении.

7 ноября "Единая Россия" приостановила членство депутата Мирзоева, который владел заведением.