Так, гостями праздника станут внучка Снегурочка из Костромы, Тол Бабай из Удмуртии, Ямал Ири из Салехарда, Паккайне из Карелии, Байкальский и Алтайский Деды Морозы, Баба Яга из Кукобоя, Матушка Зима из Яренска, Кикимора Вятская из Кирова, а также Девица Метелица из Вятских Полян.
Кроме того, в этот день в полдень друзья зимнего волшебника из Котласа покажут мюзикл, а в 16 часов сцена превратится в ледовую площадку, где гости увидят сказку на льду с участием сказочных персонажей, фигуристов, театра моды и друзей Деда Мороза.
Кульминацией праздника станет зажжение первой новогодней елки.
По данным пресс-службы, участниками праздничных мероприятий в резиденции в этом году станут ученики школ из отдаленных сел и деревень Великоустюгского района, а также дети участников специальной военной операции.