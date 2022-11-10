"Традиционно в этот день Дед Мороз ожидает в своих владениях сказочных персонажей из разных регионов — все они уже известили о своем горячем желании непременно посетить праздник Дедушки и пройти в торжественном шествии по центральной аллее", — говорится в сообщении.

Так, гостями праздника станут внучка Снегурочка из Костромы, Тол Бабай из Удмуртии, Ямал Ири из Салехарда, Паккайне из Карелии, Байкальский и Алтайский Деды Морозы, Баба Яга из Кукобоя, Матушка Зима из Яренска, Кикимора Вятская из Кирова, а также Девица Метелица из Вятских Полян.

Кроме того, в этот день в полдень друзья зимнего волшебника из Котласа покажут мюзикл, а в 16 часов сцена превратится в ледовую площадку, где гости увидят сказку на льду с участием сказочных персонажей, фигуристов, театра моды и друзей Деда Мороза.

Кульминацией праздника станет зажжение первой новогодней елки.

По данным пресс-службы, участниками праздничных мероприятий в резиденции в этом году станут ученики школ из отдаленных сел и деревень Великоустюгского района, а также дети участников специальной военной операции.