Так, в зимнем расписании аэропорта чартерные рейсы в Гоа запланированы по понедельникам и четвергам на самолетах Boeing 757.

Полеты в Гоа из Екатеринбурга не осуществлялись с весны 2020 года.

Как сообщает пресс-служба аэропорта "Кольцово", всего в осенне-зимнем сезоне из Екатеринбурга запланированы рейсы по 76 маршрутам, в том числе, 28 — на международных воздушных линиях. Полеты по этим направлениям будут выполнять 36 авиакомпаний.

В программе полетов на зиму 2022-2023 годов перевозчики продолжат обслуживать большинство маршрутов летней навигации. Наибольшее количество рейсов — в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Уфу и Анталью.

В расписании Кольцово появятся рейсы авиаперевозчиков, которые не выполняли полеты из Екатеринбурга в предыдущем сезоне. Это как российские авиакомпании — Ижавиа (в Ижевск), Smartavia (в Москву, Санкт-Петербург и Сочи), Ираэро (в Баку), так и зарубежные — Air Arabia (в Шарджу), Southwind Airlines (в Анталью),Flyone Armenia (в Ереван) и SCAT (в Тараз).

Зимняя навигация будет действовать до 26 марта 2023 года.

Аэропорт "Кольцово" управляется УК "Аэропорты регионов", является одним из крупнейших региональных воздушных портов России по объему пассажирских перевозок.

По данным Росавиации, в 2021 году AZUR air перевезла 3,7 млн человек, став восьмой крупнейшей по пассажиропотоку авиакомпанией РФ.