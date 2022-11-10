Вылеты из Перми будут осуществляться на самолетах Boeing-757 по вторникам и пятницам. Время в пути составит 5 часов.

Полетная программа рассчитана до 24 марта 2023 года.

Из расписания на сайте пермского аэропорта следует также, что с 23 ноября Azur Air планирует начать перелеты по маршруту Пермь-Анталья. Перелеты будут осуществляться на Boeing-757 по средам и воскресеньям. Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта, это будет чартерный рейс.

Полетная программа по этому направлению рассчитана до 26 марта 2023 года.

Перелеты из Перми в Анталью в настоящее время выполняют авиакомпании "Южный ветер" и Turkish Airlines.