"С начала года почти 64 тыс. школьников посетили музеи предприятий народных художественных промыслов Подмосковья. Наибольшей популярностью у школьников пользовались экскурсии в музей фабрики декоративной росписи "Жостово". Их посетили свыше 21 тыс. детей", — приводятся в сообщении слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства, за аналогичный период прошлого года музеи предприятий народных художественных промыслов Подмосковья посетили порядка 60 тысяч школьников. Таким образом, рост составил 6,6%. В Подмосковье работают 20 предприятий, изготавливающих изделия народных художественных промыслов. Они ведут деятельность по восьми видам народного художественного промысла.