"С 1 января 2023 года в порядке эксперимента вводится система Tax Free по возврату иностранным гражданам сумм НДС, уплаченных ими при приобретении отдельных видов товаров у предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю в Узбекистане", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ГНК, иностранные туристы смогут оформить возврат НДС в течение трех месяцев со дня покупки товаров при выезде с территории страны через международные аэропорты Ташкента, Самарканда, Бухары, Ферганы и Ургенча.

При этом общая сумма покупки товаров, подпадающих под систему Tax Free, должна составлять не меньше 1 млн сумов (около $90).

По данным ГНК, в соответствии с итогами эксперимента с 2024 года, пункты оформления возврата НДС будут поэтапно внедрять во всех международных аэропортах и вокзалах, а также пограничных пунктах пропуска страны.

Ранее в сентябре президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил профильным ведомствам начать внедрение в стране системы tax free для туристов с 1 января 2023 года.