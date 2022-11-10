По данным пресс-службы ГНК, иностранные туристы смогут оформить возврат НДС в течение трех месяцев со дня покупки товаров при выезде с территории страны через международные аэропорты Ташкента, Самарканда, Бухары, Ферганы и Ургенча.
При этом общая сумма покупки товаров, подпадающих под систему Tax Free, должна составлять не меньше 1 млн сумов (около $90).
По данным ГНК, в соответствии с итогами эксперимента с 2024 года, пункты оформления возврата НДС будут поэтапно внедрять во всех международных аэропортах и вокзалах, а также пограничных пунктах пропуска страны.
Ранее в сентябре президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил профильным ведомствам начать внедрение в стране системы tax free для туристов с 1 января 2023 года.