Реставрация и ремонт фасадов, крыши, фундаментов и дренажно-ливневой системы здания проводятся за счет средств бюджета Петербурга по программе КГИОП. Сумма контракта — 117,1 млн рублей.

В 2020 году в ходе обследования церкви при подготовке проекта реставрации выявлено, что наружные кирпичные стены здания в значительной степени переувлажнены, кирпичная кладка и штукатурная отделка деструктированы, местами разрушены.

При обследовании кровли установлена ее частичная деформация, коррозия и механические повреждения. Стропильная система поражена гнилью, фрагментарно утрачена. В ходе работ будет выполнена реставрация несущих конструкций кровли и организована система водоотведения.

Обследование звонницы и барабана купола показало неудовлетворительное состояние деревянной обшивки. Проектом предполагается реставрация несущих деревянных конструкций барабана и звонницы, замена досок обшивки с последующим оштукатуриванием. Ветхие деревянные балюстрады на площадке звонницы также будут восстановлены.

"Зафиксированы сколы, трещины, биопоражения на мраморных колоннах, их подиумах, цокольных плитах, фустах и капителях, а также мраморном антаблементе. В соответствии с проектом поверхность мрамора будет отреставрирована, предыдущие реставрационные вставки, отличающиеся по цвету и текстуре, будут заменены на новые из материала, аналогичного историческому", — говорится в сообщении.

Металлодекор и художественное металлическое ограждение террасы будут отреставрированы в условиях мастерских.

В течение трех столетий цвет фасадов многократно менялся, однако в настоящее время фасады церкви приближены к первоначальному виду. Проектом предусмотрено сохранение существующего желтовато-охристого оттенка здания с выделением деталей и откосов белым цветом и окраской кровли в светло-серый цвет.

Завершение реставрации фасада и кровли запланировано в 2024 году. Работы в интерьерах начнутся после 2024 года.

Церковь Знамения, первая каменная церковь Царского Села, построена в 1734-1747 годах по проекту архитекторов Ивана Бланка и Михаила Земцова в стиле аннинского барокко. В 1772-1773 годах по проекту архитектора Василия Неелова со стороны западного фасада к церкви пристроен четырёхколонный мраморный портик.