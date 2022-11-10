«В последнее время эксперты отмечают, что острый кризис авиаотрасли миновал, намечается тенденция к насыщению рынка, и цены на полеты за рубеж стабилизировались. Но речь, скорее, может идти о том, что сбалансировались объем кресел на зарубежных направлениях и количество туристов, готовых покупать туры по существенно возросшей стоимости. Рост цен в сравнении с предшествующими годами привел к снижению количества путешественников, меньше стало спонтанных поездок. Те, кто часто летал, стали делать это реже», – отмечают в ассоциации.

Там напоминают, что на цены влияет еще и то, что международная маршрутная сеть обслуживает, кроме туристов, большое количество транзитных пассажиров, которые потеряли возможность летать прямыми рейсами. Они раскупают небольшое количество билетов, доступных по относительно низким тарифам.

«Увеличение количества международных рейсов и усиление конкуренции привело бы к снижению стоимости авиабилетов для туристов, которая в этом году особенно существенно влияет на финальную стоимость турпоездки. Особенно сильно дефицит рейсов за рубеж сейчас ощущается в российских регионах. Среди зарубежных направлений были бы востребованы рынком Юго-Восточная Азия, Латинская Америка, страны Карибского бассейна», — сообщают туроператоры.

Как напоминают в АТОР, даже по сравнению с 2021 годом, когда многие страны сохраняли ковидные ограничения, число доступных россиянам зарубежных направлений в этом году сократилось в два раза, до 26-ти. В 2019 году российские и иностранные авиакомпании перевезли за рубеж 74 млн пассажиров. При этом за 9 месяцев 2022 года из России выехали всеми видами транспорта 17,4 млн человек.