Анна Мясникова и Илья Толстокорый заключены под стражу по 7 января 2023 года, говорится в сообщениях.

Женщине вменяется ч.1 ст.210 УК РФ (создание преступного сообщества) и ч.4 ст.159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа), мужчине — ч.1 ст.210 УК РФ и пять эпизодов по ч.4 ст.159.3 УК РФ.

Накануне также были заключены под стражу на аналогичный срок вероятные организаторы группы — Николай Абросимов и Дмитрий Куценко. Мужчинам инкриминированы ч.1 ст.210 УК РФ и пять эпизодов по ч.4 ст.159.3 УК РФ.

В отношении других фигурантов дела — Вячеслава Кузьмина, Романа Трубникова, Елены Цолиной, обвиняемых по ст.210 УК РФ и ч.4 ст.159.3 УК РФ, — суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Следствие полагает, что Куценко и Абросимов не позднее августа 2021 года создали преступное сообщество. Его участники, будучи сотрудниками баров на улице Рубинштейна, обманывали клиентов, похитив у них не менее 6,6 млн рублей.

По информации Главного следственного управления СКР по Петербургу, всего в рамках дела были задержаны 14 человек, семерым из них избрали меры пресечения в виде подписки о невыезде.