Портал был представлен на заседании Совета по развитию туризма под председательством депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания Сергея Писарева.

По данным мэрии Барнаула, интернет-портал состоит из шести разделов, в которых представлена информация об истории города и современном Барнауле, основные экскурсионные маршруты, перечень музеев, театров, концертных залов, обзор локаций, где гости города могут остановиться, перекусить, приобрести сувениры. Помимо этого, ресурс содержит сервис "Карта гостя", благодаря которому пользователь может получить скидку до 15% или другой бонус у организаций-участников проекта.

"Для получения онлайн-карты необходимо будет зайти на интернет-портал, выбрать раздел "Получить карту", заполнить регистрационную форму. Для получения скидки, бонуса необходимо показать QR-код при оплате услуг в организациях, участвующих в проекте. В рамках льготной программы жители и гости города могут воспользоваться скидкой на посещение музеев, обслуживание в кафе, ресторанах, проживание в гостиницах", — пояснил заведующий профильным отделом администрации Александр Барышников.

В настоящее время на ресурсе доступна информация почти о 60 организациях, около 20 из них участвуют в программе лояльности, предоставляя различные скидки, бонусы.

Запустить туристический интернет-портал планируется в ближайшее время после проведения обучения для организаций-участников. В 2023 году работа над интернет-порталом будет продолжена — ожидается, что расширится перечень организаций-участников, городских достопримечательностей, появится привязка к геопозиции пользователя. Участники заседания рассчитывают на то, что со временем туристический интернет-портал, в том числе, за счет развития и продвижения сервиса "Карта гостя", будет способствовать повышению спроса на туристические услуги в Барнауле у гостей города, а также пробуждению интереса к истории и настоящему города у самих жителей Барнаула.