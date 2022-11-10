«Совокупная доля западных платформ на рынке онлайн-бронирования гостиниц в России в 2021 году составляла, по оценкам аналитиков, 80,4%. Так, в мае 2021 года 77,3% бронирований у отелей приходили с Booking.com, еще 3,1% – с Airbnb. После их ухода рынок онлайн-бронирования гостиниц в России кардинально поменял структуру, но практически не потерял объемов», — рассказали в ассоциации со ссылкой на данные данным поставщика IT-решений для отелей компании Bnovo.

Как отметили в АТОР, в 2021 году доля прямых бронирований на сайтах гостиниц составляла 10,9%. Остальные 8,7% рынка были распределены между несколькими отечественными сервисами – Bronevik.com, Ostrovok.ru, «Академсервис» (acase.ru) и других. Доля каждого из них была менее 2%.

«В мае 2022 года доля прямых бронирований выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти в три раза – до 30,7%. Остальные 69,5% всего рынка успешно осваивают сейчас российские системы онлайн-бронирования – их совокупная доля выросла за год почти в 8 раз», — пояснили в ассоциации.

По данным Bnovo, в 2022 году три самых крупных агрегатора, максимально нарастивших свои доли по сравнению с остальными – Ostrovok.ru (31% бронирований), 101hotels.com (12,2%), Яндекс.Путешествия (6,6%). Далее идут Bronevik.com – 5,1%, Sutochno.ru – 3,5%, OneTwoTrip – 2,1%, Google – 1,9%, «Академсервис» (acase.ru) – 1,8%, Tvil.ru – 1,8%.

Кроме того, после ухода Booking.com в 50 раз выросла доля бронирований отелей с онлайн-карт (например, в «Яндекс» или Google). Тем не менее, это пока еще небольшой канал продаж по сравнению с другими.

По словам экспертов, на фоне успешного освоения ниши российскими онлайн-сервисами по бронированию отелей создание государственного аналога Booking.com неактуально. «Хотя Booking.com пока все еще нет равноценной замены для отельеров, ситуация на рынке онлайн-бронирований не окончательная: в дальнейшем рынок неизбежно будет концентрироваться, и один-три агрегатора займут три четверти рынка», — отметили в АТОР.

Как считают эксперты, крупные онлайн-сервисы будут масштабно вкладываться в технологии, в маркетинг и рекламу, чтобы стать полноценной альтернативой Booking.com.