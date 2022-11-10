"В настоящее время в Ессентуках реализуется восемь инвестиционных проектов санаторно-курортной направленности. Общий объем инвестиций составляет более 6 млрд рублей", — сказала Шконда.

По ее данным, в следующем году планируется начать возведение еще одного курортного объекта, будет вложено более 200 млн рублей инвестиций, создано 40 рабочих мест.

"Ессентуки традиционно считается курортом, куда приезжают, чтобы подлечить заболевания желудка, печени, нарушения обмена веществ. Некоторые посещают здравницы города почти каждый год, чтобы избежать обострения хронических болезней", — отметила первый замминистра, добавив, что в санаториях применяют комплексные методики, включающие применение минеральных источников, лечебной грязи.

Курортная зона занимает немалую часть города и включает парки Лечебный и Победы, в которых расположены здравницы, источники минеральной воды, разбиты терренкуры для лечебной прогулки.

К ней примыкают старинные исторические здания бальнеологического комплекса — Ессентукская бальнеогрязелечебница, Верхние Николаевские ванны, которые продолжают свое лечебное направление уже более 100 лет. Здесь можно принять ванны с минеральной водой или процедуры с использованием грязи озера Тамбукан.

Мероприятия по развитию курортов и туризма проводятся министерством в рамках поручений губернатора Ставрополья Владимира Владимирова и государственной программы Ставропольского края "Туристско-рекреационный комплекс".