"В Ставропольском крае проживают более 120 различных этнических групп. Наиболее активные территории уже поняли, что создание этнографических центров и подворий помогает развитию их населенных пунктов. Для региона же появление новых объектов этнотуризма поможет увеличить туристический поток", — сказала Шконда.

По ее информации, в реестре Минтуризма Ставрополья уже девять объектов этнографического туризма.

"Посещение каждого из них, будь то казачье подворье или греческая этнодеревня, оставляет яркие впечатления у гостей края. Туристы не только погружаются в этническую среду, но и знакомятся с национальными кухнями, узнают много нового, раскрывая культурные коды народов, населяющих нашу страну", — отметила первый замминистра.

В частности, в Предгорном округе можно побывать на "Казачьем подворье" с домом, построенном более 100 лет назад боргустанским казаком Павленко. Здесь организуют театрализованные представления проводят экскурсии.

В Левокумском округе в поселке Новокумский создано этническое подворье казаков-некрасовцев и духовных молокан. Здесь есть этнографический музей и гостиницы.

В Минераловодском округе работает греческая этнодеревня "Кавказская Эллада" с музеем под открытым небом, который включающем землянку и избу, в которых жили первые греки переселенцы из Малой Азии.

В этнической деревне села Цимлянское в Шпаковском округе воссоздан быт ногайцев-кочевников: установлены войлочные юрты, деревянные срубы, ветряная мельница. Здесь есть также конно-спортивная школа.

Мероприятия по развитию курортов и туризма проводятся министерством в рамках поручений губернатора Ставрополья Владимира Владимирова и государственной программы Ставропольского края "Туристско-рекреационный комплекс".