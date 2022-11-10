"В знаменитом на весь мир парке с аппетитом щиплют травку 17 гусей трех видов: 13 белощеких казарок, два гуменника и два белолобых гуся", — написал он в соцсети.

Дикие гуси в черте Петербурга — встречаемое явление: через город проходит крупнейший в Европе миграционный путь птиц. Но "чтобы одновременно 17 птиц — такое точно впервые", поделился исследователь.

По его мнению, гуси выбрали для отдыха парк в Петергофе, поскольку здесь много зеленой травы и безопасно. Кроме того, рядом — Финский залив.

Казарки летают на водоем, чтобы почистить перья и попить. Гуменники и белолобые гуси держатся обособленно и для водопоя предпочитают лужу.

"Несмотря на относительную безопасность в парке, птицы постоянно начеку, особенно вожак белолобых гусей. Пока стая кормится, он внимательно следит за обстановкой вокруг. И не зря: ведь сюда в любой момент может пожаловать рыжая плутовка-лиса", — отметил Глазков.

Биолог полагает, что птицы останутся в Петергофе до наступления морозов. Он шутит, что невольно пернатые присоединились к празднованию 350-летия Петра I.