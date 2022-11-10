Всего введено в эксплуатацию 26 региональных дорог.

"В этом сезоне удалось сделать значительно больше, чем планировали в начале года. Принес результат ранний выход подрядчиков на объекты. Многие из них сделали раньше контрактных сроков", — приводятся в сообщении слова губернатора Ярославской области Михаила Евраева.

Он отметил, что полученные дополнительно 2 млрд рублей позволили региону существенно увеличить число отремонтированных объектов.

"Важно, что смогли включить те дороги, до которых десятилетиями не доходили руки. В следующем году темпы снижать не будем", — добавил Евраев.

Подрядчики отремонтировали дороги Ляпино — Прусово и Ростов — Марково — Строганово, Ярославль — Любим, Данилов — Пошехонье, Борисоглебский — Буйкино и несколько других.

В областном правительстве отметили, что также удалось сделать некоторые работы на объектах, включенных в план на ремонт в 2023 году.

"Дополнительные федеральные средства и лимиты на 2023 год направлены на 18 объектов. На сегодня шесть из них введены в эксплуатацию, на оставшихся основные работы должны завершиться до конца ноября", — говорится в сообщении.