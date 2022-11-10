Во время реконструкции были установлены 11 опор и 66 буронабивных свай, смонтированы пролетные строения, установлены локальные очистные сооружения, укреплены струенаправляющие дамбы. Уложен новый асфальт и установлены новые ограждения.

"Мост через Жиздру — это единственная транспортная артерия, которая соединяет сельское поселение Березичский стеклозавод с районным центром. В селе и близлежащих деревнях проживает более полутора тысяч человек, в дачный сезон численность населения увеличивается", — говорится в сообщении.

В поселении расположен одноименный завод, работает детский сад, основная школа, дом культуры, участковая больница, магазины. По мосту и трассе, соединяющей Березичский стеклозавод с Козельском, проходят маршруты общественного транспорта и школьного автобуса.