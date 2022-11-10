Как сообщают сотрудники океанариума на странице в соцсетях, "35 лет поистине солидный возраст для серых тюленей, тем более самцов".

В честь юбилея самого известного артиста океанариума в соцсетях с 1 ноября идет марафон поздравлений. Взрослые и дети посвящают Филе стихи, письма, рисунки, делятся фотографиями с ластоногим.

Как сообщалось, с 1 января 2022 года океанариум в Мурманске был вынужден остановить свою работу. Это связано с новыми законодательными требованиями об обязательном лицензировании деятельности зоопарков, цирков и других подобных объектов. До этого океанариум был закрыт почти год — с марта 2020 года, когда началась пандемия, до февраля 2021 года.

Предполагается, что собственник океанариума ООО "Север Строй" (Мурманск, бенефициар Оганес Шанкоян) выполнит его реконструкцию для соответствия новым лицензионным требованиям.

На время реконструкции предполагалось, что морского зайца Дика, серых тюленей Филю, Дашу, Живу и гренландского тюленя Перса перевезут в Московский зоопарк. Однако этому предложению возразили сотрудники океанариума и их сторонники, считая, что животные не перенесут транспортировку.

Ранее рассматривались различные сценарии дальнейшей работы океанариума. Так, предполагалась его передача из частной собственности в муниципальную после погашения собственником кредиторской задолженности. После Минимущества Мурманской области рассматривало возможность выкупа океанариума в госсобственность, кадастровая стоимость здания океанариума и земельного участка оценивалась в 13,7 млн рублей.

Образованию океанариума предшествовало открытие в 1984 году лаборатории по изучению морских млекопитающих Мурманского морского биологического института в поселке Дальние Зеленцы в 120 км от Мурманска. В лаборатории шла работа над прикладными задачами по использованию арктических тюленей.

В 1992 году под открытым небом на Семеновском озере Мурманска начал работу комплекс водно-цирковых представлений, в 1996 году, к 80-летию города, открылся купол океанариума.