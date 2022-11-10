«Совет министров одобрил продление срока пребывания в Саудовской Аравии по однократной визе до трех месяцев. Решение Кабмина применяется к однократным гостевым визам со всеми целями поездки», — пишет издание.

Как отмечает газета, власти также продлили срок пребывания иностранцев с транзитными визами до 96 часов без дополнительной платы. Срок действия транзитных документов – три месяца.

Ранее в Саудовскую Аравию можно было оформить однократные семейные визы на один месяц, а на 90 дней выдавались только многократные визы.