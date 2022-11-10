"Рассмотрели меры по обеспечению безопасности в условиях действующего среднего режима реагирования. В аэропорту Сочи увеличено число пунктов досмотра — их сейчас свыше сорока, усилен штат службы безопасности. В зоне ответственности РЖД установлены уже порядка 5 тыс. видеокамер. Прорабатывается вопрос о дальнейшем совершенствовании системы наблюдения", — написал Копайгородский в своем телеграм-канале в четверг.

Он добавил, что после введения режима среднего уровня реагирования на объектах РЖД в Сочи организовано более 20 дополнительных постов охраны, еще 30 — планируется организовать.

Глава города также отметил, что на всех ключевых предприятиях "сформирован запас материалов и средств для бесперебойной работы", проверены системы связи.

В свою очередь, пресс-служба администрации Сочи сообщает, что в городе усилена охрана общественного порядка, разработан алгоритм действий при угрозе диверсионно-террористических актов, проведены тренировки.

"Усилен контроль за соблюдением гражданам РФ порядка регистрации и снятия с учета. На пункте пропуска Марги организована фильтрационная работа по проверке лиц, прибывающих из других регионов РФ и других государств", — говорится в сообщении.

Указом президента РФ от 19 октября на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя введен режим — средний уровень реагирования.