"Вылет рейса авиакомпании "Сибирь" 5303 состоялся в 6:55 (местного времени — ИФ)", сообщили в справочной.

Источник в авиационных кругах сообщил агентству, что накануне самолет вернулся в Новосибирск из-за погодных условий в Норильске.

Как сообщалось, 9 ноября около 16:15 местного времени в международном аэропорту Новосибирск имени А. И. Покрышкина совершил возврат на аэродром вылета самолет авиакомпании "Сибирь", следовавший в Норильск.

Новосибирской и Норильской транспортными прокуратурами проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров.

На рейс было зарегистрировано более 120 пассажиров.