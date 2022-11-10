"Новое кафе — первый корнер сети "МУ-МУ" в зоне фуд-корта с общей посадкой, тогда как ранее компания открывала только крупные полноформатные рестораны. Сделка по аренде была заключена на условиях долгосрочного договора", — рассказали в компании.

В сеть кафе "МУ-МУ" входит 35 заведений в Москве и Московской области. Впервые за 22 года работы кафе откроется в формате фуд-корта.

Как уточнил исполнительный директор сети Юрий Бабура, кафе в "Щуке" откроется этой осенью.

ТРЦ "Щука" расположен на северо-западе Москвы. Объект построен в 2007 году, его арендопригодная площадь составляет 47 914 кв. м. ТРЦ совмещает формат районного торгового центра и транспортно-пересадочного узла.