Жителей и гостей Парижа также предупредили, что движение будет осуществляться со "значительными перебоями" на линиях пригородных поездов. Работодателей просят по возможности разрешить сотрудникам, приезжающим на работу из пригородов, работать в четверг дистанционно.
В забастовке также принимают участие сотрудники наземного общественного транспорта, на треть сокращено количество автобусов, которые выйдут на маршруты в четверг.
Согласно французским СМИ, из-за перебоев в работе общественного транспорта жители столицы пересели на личный транспорт, в результате чего на дорогах Парижского региона к 7:45 по местному времени (9:45 мск) образовались пробки общей протяженностью почти 300 км.
Сотрудники RATP недовольны условиями труда и требуют повышения зарплат, а также найма новых сотрудников для уменьшения нагрузки.