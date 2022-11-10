Число самолетовылетов в прошлом месяце увеличилось на 1,3% и составило 381.

В то же время объем перевезенных грузов за месяц сократился на 3,5% — до 62,7 тонны.

В январе-октябре 2022 года пассажиропоток аэропорта достиг 648,693 тыс. человек, что на 8,3% больше января-сентября 2021 года. Число самолетовылетов с начала года составило 3 тыс. 132 (рост на 11,6%). Объем перевезенных грузов в январе-октябре 2022 года сократился на 0,3% — до 556,3 тонны.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток аэропорта "Северный" в 2021 году увеличился в 2 раза по сравнению с 2020 годом — до 713,837 тыс. человек. В 2022 году пассажиропоток планируется увеличить на 15-20% по сравнению с 2021 годом за счет привлечения новых авиаперевозчиков и увеличения количества авиарейсов.

Аэропорт "Северный" обслуживает рейсы "Аэрофлота", S7, "ЮТэйр", "Азимута", Pegas Fly.