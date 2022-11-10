"Mercure отель откроется в Баку в 2023 году в результате ребрендинга известного отеля Mogan Hotel Baku. (...) Mercure — популярный бренд средней ценовой категории, сочетающий в себе силу международной сети и особенности региона, его культуру и традиции, в котором он расположен", — отметили в Accor.

Как сообщили в компании, в отеле будет 140 комфортабельных номеров, а также ресторан и бар, современный фитнес-зал и СПА-центр с бассейном, хамамом и сауной на верхнем этаже отеля.

Кроме того, посетители отеля получат доступ к эксклюзивным преимуществам глобальной программы лояльности ALL — Accor Live Limitless.

Новый Mercure Baku расположится на проспекте Иншаатчылар.

"Мы рады сообщить о подписании нового проекта на Южном Кавказе и будущей премьере одного из наших самых популярных брендов — Mercure — в Азербайджане. Высокие стандарты обслуживания бренда Mercure, актуальные архитектурные решения и элементы локальной культуры соединяются в цельный образ, близкий и комфортный современному человеку. Баку обладает огромным потенциалом для привлечения деловых путешественников и туристов. Развитая инфраструктура в сочетании с мягким климатом и уникальным культурным наследием, богатым историческими памятниками, делают столицу центром притяжения гостей со всего мира. Уверен, что Mercure Baku будет соответствовать их ожиданиям и станет еще одним поводом вернуться сюда снова", — заявил генеральный директор Accor New East Europe Алексис Деларофф.

Отель Mogan Hotel Baku функционирует в Баку с конца 2019 года.

Accor — ведущая мировая гостиничная группа, объединяющая 5 300 отелей и 10 000 ресторанов и баров в 110 странах.

Ранее Деларофф в интервью агентству "Интерфакс-Азербайджан" заявил, что группа Accor планирует реализацию в Азербайджане в ближайшие годы ряда новых проектов, направленных на открытие в стране новых отельных брендов: "На данный момент наше портфолио в Азербайджане включает два отеля: роскошный Fairmont Baku, расположенный в знаменитом комплексе "Пламенные башни", и отель эконом-класса ibis Baku City, открывшийся летом 2021 года. В ближайшее время мы планируем представить в Азербайджане и другие отельные бренды, так как этот рынок является одним из ключевых для развития Группы в этом регионе".