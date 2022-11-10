"Полеты на Пхукет будут выполняться с 28 ноября по вторникам и воскресеньям", — написала она в своем телеграм-канале в четверг.

Согласно опубликованному на сайте "Международного аэропорта Хабаровск" осенне-зимнему расписанию полетов, которое будет действовать с 30 октября по 25 марта, аэропорт восстанавливает международное сообщение по двум направлениям. Зимой из Хабаровска можно будет улететь в Таиланд и Казахстан.

По данным Росавиации, в 2021 году AZUR air перевезла 3,7 млн человек, став восьмой крупнейшей по пассажиропотоку авиакомпанией РФ.